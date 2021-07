Meglio evitare uno scontro politico sui vaccini. Ma se lo scontro c’è, bisogna vincerlo (Di sabato 31 luglio 2021) In un mondo ideale la necessità di vaccinarsi nel pieno di una pandemia non sarebbe oggetto di dibattito, tanto meno motivo di scontro politico. Ma se di fatto lo diventa, perché sono scettici e negazionisti, con i loro pseudo-argomenti, a trovare sempre più spazio sulla scena pubblica, occorre rispondere e rispondere a tono. Non è una questione filosofica, è una questione pratica: siamo tutti d’accordo che sarebbe molto Meglio se uno scontro politico intorno a questi temi non ci fosse. Ma se c’è, bisogna vincerlo. Da qualche tempo, però, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 31 luglio 2021) In un mondo ideale la necessità di vaccinarsi nel pieno di una pandemia non sarebbe oggetto di dibattito, tanto meno motivo di. Ma se di fatto lo diventa, perché sono scettici e negazionisti, con i loro pseudo-argomenti, a trovare sempre più spazio sulla scena pubblica, occorre rispondere e rispondere a tono. Non è una questione filosofica, è una questione pratica: siamo tutti d’accordo che sarebbe moltose unointorno a questi temi non ci fosse. Ma se c’è,. Da qualche tempo, però, ...

