Interviste post qualifiche Gp Ungheria: le parole dei Top 3 (Di sabato 31 luglio 2021) Le qualifiche del Gp d’Ungheria hanno visto Lewis Hamilton ottenere la pole numero 101 in carriera. Il britannico ha preceduto Valtteri Bottas e Max Verstappen. Di seguito, le Interviste post qualifiche del Gp d’Ungheria rilasciate dai Top 3. qualifiche Gp Ungheria: Hamilton si prende la pole numero 101 Interviste post qualifiche Gp Ungheria: Hamilton è sicuro di vincere? Intervistato al termine delle qualifiche, Lewis Hamilton ha commentato la sua pole numero 101 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) Ledel Gp d’hanno visto Lewis Hamilton ottenere la pole numero 101 in carriera. Il britannico ha preceduto Valtteri Bottas e Max Verstappen. Di seguito, ledel Gp d’rilasciate dai Top 3.Gp: Hamilton si prende la pole numero 101Gp: Hamilton è sicuro di vincere? Intervistato al termine delle, Lewis Hamilton ha commentato la sua pole numero 101 ...

Advertising

danyct86 : Record Olimpico. Secondo il serbo #SRB Mikec e terzo il cinese #CHN Pang. Tra i 37 tiratori della qualificazione c… - mikeinkatoomba : @Ri_Ghetto Qui in Australia li adorano non solo per la bravura ma anche per l'educazione e semplicità che traspare… - IriBech : @AcmDuivel Mentalità vincente a pacchi. Ormai la gente si è abituata a gente che perde e che nelle interviste post gara ride - twoxxghost : mado uanm io con sta pressione bassa non mi alzerei manco per un oro alle 8 correre, sprecare energie e tempo per p… - Desiree23927703 : Con che forza mentale riescono a correre alle 9 del mattino e dopo sorridere alle interviste post gara? #GiochiOlimpici -