Gazzetta | il Cdr | ' La nostra storia non finisce qui'

Advertising

giornalorg : - MatteoBilli72 : Gazzetta del Mezzogiorno, appello del sindacato: «I lavoratori meritano certezze per il futuro». L'allarme del Cdr: - News_Editoria : Gazzetta Mezzogiorno, Cdr chiede continuità pubblicazioni - EdizGiorgione : Gazzetta Mezzogiorno, Cdr chiede continuità pubblicazioni - - mimmomazza : #GazzettadelMezzogiorno, appello del sindacato: «I lavoratori meritano certezze per il futuro». L'allarme del Cdr: -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Cdr

La Gazzetta del Mezzogiorno

... ma vogliamo scrivervi - perché poi scrivere è la nostra vita - che la storia delladel Mezzogiorno non finisce certo qui e così, che il nostro dialogo con voi riprenderà al più presto. Non ...Retiambiente, proprio per questo, ha inserito ial primo posto nella gerarchia degli investimenti industriali con l'obiettivo di mettere a servizio dei cittadini oltre 120consentendo il ...Da lunedì prossimo, e speriamo per brevissimo tempo, non troverete in edicola la vostra e nostra Gazzetta del Mezzogiorno e non per scelta dei giornalisti e dei poligrafici che ci lavorano, ma perché ...Il Cdr: «Non sarà una pec a bloccare oltre 130 anni di storia». POTENZA – A partire da lunedì 2 agosto la Gazzetta del Mezzogiorno non sarà in edicola. «L’interruzione delle pubblicazioni – spiegano l ...