Fiamme nella Capitale: 40 gli interventi di oggi e 1500 a luglio, ecco le zone interessate (Di sabato 31 luglio 2021) Settimane davvero infuocate quelle che si stanno susseguendo nella Capitale che vanta purtoppo infausti primati in quanto a roghi e incendi di varia natura. Solo oggi sono stati circa 40 gli interventi per incendio di sterpi e colture, effettuati dai Vigili del Fuoco sul territorio di Roma e provincia. Le zone maggiormente interessate sono state in Via Placanica,170, in Via Enotria nel Comune di Ardea e a Sant’Angelo Romano in Via della Selva, 48. Dal 01 luglio ad oggi, sono circa 1500 gli interventi effettuati dai Vigili ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 luglio 2021) Settimane davvero infuocate quelle che si stanno susseguendoche vanta purtoppo infausti primati in quanto a roghi e incendi di varia natura. Solosono stati circa 40 gliper incendio di sterpi e colture, effettuati dai Vigili del Fuoco sul territorio di Roma e provincia. Lemaggiormentesono state in Via Placanica,170, in Via Enotria nel Comune di Ardea e a Sant’Angelo Romano in Via della Selva, 48. Dal 01ad, sono circaglieffettuati dai Vigili ...

