Dal 5 agosto la mostra "Mantovanelli – pittore e scenografo veneto a L'Aquila (1951-1981)" (Di sabato 31 luglio 2021) One Gallery riapre le sue porte espositive con la retrospettiva per celebrare, a cento anni dalla nascita, l'arte di un grande artista della seconda metà del Novecento Vernissage 5 agosto ore 17:30 L'Aquila – Neanche i tanti rinvii provocati dal Covid-19 sono riusciti a spegnere gli entusiasmi e a frenare le iniziative della One Gallery, che giovedì 5 agosto alle ore 17:30 riapre le sue porte a L'Aquila – Via Roma 67 con l'inaugurazione della retrospettiva "Mantovanelli – pittore E scenografo veneto A L'Aquila

