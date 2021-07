Covid | 6 513 casi | contagi stabili Il tasso di positività scende al 2 | 4%

Advertising

repubblica : Covid. Il bollettino di oggi: 6.513 nuovi casi e 16 morti, tasso di positivita' al 2,45 per cento - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 6.513 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Sono 6.513 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: oggi 6.513 positivi, 16 vittime: (ANSA) - ROMA, 31 LUG - Sono 6.513 i positivi ai test Covi… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 6.513 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 513

Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono infatti 6.le persone ... anche se con numeri ancora ridotti, i posti letto occupati nei repartiitaliani. Nelle ultime 24 ...ROMA - Il Ministero della Salute ha rivelato i risultati delle ultime 24 ore in merito al contagio da Coronavirus in Italia: 6.nuovi casi. I decessi odierni sono 16 per un totale da inizio pandemia di 128.063. Il tasso di positività scende dello 0,2% ( 2,5% ). Si registra un +13 unità nel saldo tra entrate e uscite ...Sono 6.513 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 6.619), secondo i dati del ministero della Salute diffusi dalla Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 16 morti (ieri 18) che ...Covid, 6.513 nuovi casi, tasso di positività cala a 2,4%. I decessi sono 16 contro i 18 registrati ieri, per un totale di 128.063 vittime da febbraio 2020 ...