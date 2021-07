(Di sabato 31 luglio 2021) San, 31 lug. -(Adnkronos) – LoNeilsonlade San2021. Il corridore della EF Education-Nippo conquista la corsa basca superando, in una volata a tre, nell’ordine, lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e il danese Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step). Al quarto posto arriva l’italiano Lorenzo Rota che non riesce giocarsi il successo in quanto vittima di una caduta nella discesa del Murgil-Tontorra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Ciclismo: statunitense Powless vince la clasica di San Sebastian... - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ciclismo: Powless vince la Clasica di San Sebastian: (ANSA) - ROMA, 31 LUG - Neilson Powless ha vi… - mainormale_ : Non sto prendendo bene lo statunitense in testa alla corsa di ciclismo su strada. Il mio sentimento anti-USA cresce… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo statunitense

...18.35, alle spalle dellaKathleen Ledecky, oro in 8:12.57 e dell'australiana Ariarne ...Sciabola individuale ORO Vito Dell'Aquila - Takewondo - 58 kg BRONZO Elisa Longo Borghini --...Un impatto che, fortunatamente, non ha generato altre perdite: lo, come confermato dal padre Mike a USA Today , ha già lasciato la terapia intensiva. I risultati degli ultimi esami sono ...San Sebastian, 31 lug. -(Adnkronos) - Lo statunitense Neilson Powless vince la Clasica de San Sebastian 2021. Il corridore della EF Education-Nippo conquista la corsa basca superando, in una volata a ...(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Neilson Powless ha vinto la Clasica di San Sebastian di ciclismo, disputata nei Paesi Baschi. Lo statunitense, con il tempo di 5h34'31", al culmine di uno sprint all'ultimo cen ...