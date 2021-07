Canta Osimhen | che tris del Napoli contro il Bayern Monaco

(Di sabato 31 luglio 2021)0-3: doppietta di, gol di Machach. Un’amichevole che regala ottime indicazioni a Spalletti Tiriamo fuori tutti i luoghi comuni che servono in questi casi. È calcio d’agosto, ilera composto solo da ragazzini, dopo un’ora di gioco saltano le marcature nelle amichevoli. È tutto vero. La soddisfazione, però, Non solo ci Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Canta Osimhen

SerieANews

La rincorsa del Napoli a un piazzamento utile per la prossima Champions è completata, ora gli azzurri avranno cinque giornate di tempo per consolidare la posizione dopo aver recuperato punti ...Le pagelle in lingua.da 7,5 mentre a Valeri 4,5: fove mannato pe spezzarce 'e passe, ma s'êtte 'a fà dint'ô prozo pecché nun ce riuscette E vvaje cu 'a museca guagliú!Napule. Ajere 'o Ciuccio jette a ...21.42 - Termina qui la presentazione della squadra. L'appuntamento è per domani con l'amichevole Napoli-Pro Vercelli delle 17.30, di cui potrete seguire la diretta testuale ...1 Serata particolare quella vissuta a Dimaro dai tifosi del Napoli . I supporters partenopei hanno potuto interagire con Spalletti, Zielinski e Politano ponendo loro delle domande in Piazza Madonna de ...