Bayern Monaco-Napoli 0-3 | highlights e tabellino

(Di sabato 31 luglio 2021) Ildi Spalletti riesce, a sorpresa, a vincere la sfida contro ilconvincendo in trasferta:. Osimhen impegnato in uno scatto (via account Twitter ufficiale SSC)Gli uomini di Luciano Spalletti, impegnati nella partita amichevole in trasferta contro il, hanno dato dimostrazione di una buona condizione atletica. Gli azzurri, reduci dal ritiro di Dimaro, hanno vinto la partita realizzando tre reti, tutte nel secondo tempo. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le ...

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

- NAPOLI 0 - 3 70' e 71' Osimhen, 86' Machach(4 - 2 - 3 - 1) : Ulreich; Pavard (46' Sarr), Upamecano (46' Arrey - Mbi), Nianzou (46' C. Richards), Stanisic (46' O. ...Il Napoli stravince in casa delper 3 - 0. Grande protagonista Osimhen autore di una doppietta Nella prima amichevole di livello internazionale, il nuovo Napoli di Luciano Spalletti conquista subito un grande successo. ...I video con gli highlights di Bayern Monaco-Napoli, amichevole precampionato di prestigio andata in scena all’Allianz Arena. Gli uomini di Luciano Spalletti tornano dalla Baviera con una bella prestaz ...Il Bayern Monaco sfida il Napoli in Germania in amichevole: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.