Tokyo 2020, tiro con l'arco: Lucilla Boari è bronzo, prima storica medaglia per le donne (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucilla Boari batte 5-1 l'australiana MacKenzie Brown nel match valevole per la finale del terzo posto del torneo di tiro con l'arco dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e conquista una storica medaglia di bronzo, la prima in assoluto per una donna in questa disciplina olimpica. RIVIVI IL LIVE DELLA SFIDA ITALIANI IN GARA 30 LUGLIO PROGRAMMA COMPLETO 30 LUGLIO REGOLAMENTO tiro CON l'arco Tokyo 2020, CALENDARIO COMPLETO tiro CON ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, Tamberi in finale nel salto in alto TOKYO - Gianmarco Tamberi è in finale nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 , in programma domenica. L'azzurro ha superato 2,28 al secondo tentativo. Fuori invece Stefano Sottile.

La scherma italiana rischia di tornare senza ori ... fatto che non accadeva proprio dall'edizione di 49 anni fa in Germania, a due prove dalla fine del programma della scherma ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 - sciabola a squadre donne e fioretto a ...

Tokyo 2020 è l’Olimpiade delle cause sociali e dei diritti La Stampa 5 anime giapponesi sulle Olimpiadi A ottant’anni da quelle Olimpiadi riassegnate, era prevista l’edizione di Tokyo 2020, ma sappiamo tutti come è andata: è il 2021 e in TV guardiamo la cerimonia d’apertura dove svetta un anacronistico ...

Il nuotatore no-vax Andrew “mai con la mascherina”: polemica negli Usa L’accusa dei media: "Non la indossa mai in conferenze stampa e altre occasioni, non rispetta i protocolli di sicurezza” ...

