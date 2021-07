Tokyo 2020, dopo il bronzo la Boari fa coming out: "Lei é Sanne, la mia ragazza" (Di venerdì 30 luglio 2021) «Lui è un mio caro amico. Lei è Sanne, la mia ragazza ». dopo aver centrato il bronzo nel tiro con l’arco, Lucilla Boari scocca un’altra freccia e va a bersaglio. Il suo, a poche ore dalla prima... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 luglio 2021) «Lui è un mio caro amico. Lei è, la mia».aver centrato ilnel tiro con l’arco, Lucillascocca un’altra freccia e va a bersaglio. Il suo, a poche ore dalla prima...

