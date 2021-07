The Pathless: ecco la data d’uscita su Steam! (Di venerdì 30 luglio 2021) In vista della fine dell’esclusività temporale su PC di Epic Games, Giant Squid ha annunciato la data d’uscita di The Pathless, acclamatissimo action-adventure, su Steam Molti di voi avranno sicuramente sentito parlare di Matt Nava, l’art director alle spalle di Flower e Journey, che un tempo lavorava per thagamecompany. Ha poi successivamente fondato, insieme ad altri sviluppatori che avevano lavorato ai due gioielli di cui sopra, l’azienda Giant Squid, che ricorderete fra le altre cose per aver creato Abzû. Durante lo scorso anno, nel corso di uno showcase dedicato a PlayStation 5, Giant Squid annunciò The Pathless, ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 luglio 2021) In vista della fine dell’esclusività temporale su PC di Epic Games, Giant Squid ha annunciato ladi The, acclamatissimo action-adventure, su Steam Molti di voi avranno sicuramente sentito parlare di Matt Nava, l’art director alle spalle di Flower e Journey, che un tempo lavorava per thagamecompany. Ha poi successivamente fondato, insieme ad altri sviluppatori che avevano lavorato ai due gioielli di cui sopra, l’azienda Giant Squid, che ricorderete fra le altre cose per aver creato Abzû. Durante lo scorso anno, nel corso di uno showcase dedicato a PlayStation 5, Giant Squid annunciò The, ...

wheeinstongue : the pathless uno dei pochi giochi che non mi fa venir voglia di correre per finirlo e passare al prossimo. voglio p… - EclecticFirst : Oggi come sempre, giocate The Pathless - datadesilksong : the pathless vai para steam edit Finch vai para a apple story dia 16 de agosto i am dead sai para PS4 e XBOX dia 9 de agosto - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte The Pathless - PlayStation 5 Prezzo: 25,98€ invece di 34,98€ (25.73%) -

Ultime Notizie dalla rete : The Pathless The Pathless ha una data d'uscita su Steam Giant Squid ha annunciato la data d'uscita di Steam per l'action - adventure The Pathless . L'apprezzato titolo ispirato a Journey e Shadow of the Colossus lascerà dunque l'esclusività di Epic Games Store e giungerà anche su Steam il 16 novembre. Il gioco può già essere ...

Annapurna Interactive Showcase 2021, tutti i trailer e gli annunci Nuovi giochi multipiattaforma Alcuni dei titoli già pubblicati in precedenza da Annapurna saranno presto disponibili su altre piattaforme: The Pathless è in arrivo su Steam il 16 novembre; What ...

The Pathless ha una data d'uscita su Steam IGN ITALY What Remains of Edith Finch arriva su mobile; The Pathless esce ad ottobre su Steam Nel corso della diretta del publisher di oggi, Annapurna Intersctive ha annunciato che due giochi del suo catalogo debutteranno su altre piattaforme prossimamente. Partendo dal primo, What Remains of ...

Solar Ash: una stilosa avventura dagli autori di Hyper Light Drifter Dai creatori di Hyper Light Drifter arriva un'avventura stracolma di fascino e di stile, tutta incentrata sul flusso e sul movimento.

Giant Squid ha annunciato la data d'uscita di Steam per l'action - adventure. L'apprezzato titolo ispirato a Journey e Shadow ofColossus lascerà dunque l'esclusività di Epic Games Store e giungerà anche su Steam il 16 novembre. Il gioco può già essere ...Nuovi giochi multipiattaforma Alcuni dei titoli già pubblicati in precedenza da Annapurna saranno presto disponibili su altre piattaforme:è in arrivo su Steam il 16 novembre; What ...Nel corso della diretta del publisher di oggi, Annapurna Intersctive ha annunciato che due giochi del suo catalogo debutteranno su altre piattaforme prossimamente. Partendo dal primo, What Remains of ...Dai creatori di Hyper Light Drifter arriva un'avventura stracolma di fascino e di stile, tutta incentrata sul flusso e sul movimento.