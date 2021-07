Scontro tra auto e moto sull’Appia, ricoverato 48enne in codice rosso (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un 48enne di Moiano è stato ricoverato all’Ospedale San Pio di Benevento in codice rosso. L’uomo è stato trasportato nel nosocomio sannita dopo un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri lungo la Statale Appia dopo che ha impattato con la sua moto contro una Fiat Panda. Sul posto per i rilievi i Carabinieri e il personale del 118 che hanno trasportato il centauro presso l’ospedale sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Undi Moiano è statoall’Ospedale San Pio di Benevento in. L’uomo è stato trasportato nel nosocomio sannita dopo un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri lungo la Statale Appia dopo che ha impattato con la suacontro una Fiat Panda. Sul posto per i rilievi i Carabinieri e il personale del 118 che hanno trasportato il centauro presso l’ospedale sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

