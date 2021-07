Roma, Shomurodov domani sbarca nella Capitale: visite e firma (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma - Comincia l'avventura di Eldor Shomurodov con la Roma . L'attaccante uzbeko domani mattina sbarcherà nella Capitale per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021)- Comincia l'avventura di Eldorcon la. L'attaccante uzbekomattina sbarcheràper sostenere lemediche ere il contratto con il club ...

Advertising

angelomangiante : Accordo trovato. ? #Shomurodov è un nuovo giocatore della Roma di Josè Mourinho. @SkySport - AlfredoPedulla : #Kostic resta una vecchia fiamma della #Lazio: fissato incontro a #Roma tra #Ramadani e #Tare. Alla #Roma piace ma… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, può arrivare già domani la chiusura per #Shomurodov - Youzar33 : RT @AliprandiJacopo: ?? Eldor #Shomurodov domani mattina sbarca a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto ???? #ASRoma @CorSpor… - arRicci83 : RT @vale_salviani: ??Eldor #Shomurodov a Roma domani per visite mediche e firma. Affare definito. Poi volerà in Portogallo dalla squadra. Vi… -