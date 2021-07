RC auto | estesa la garanzia alla circolazione nelle aree private | lo ha stabilito una sentenza della Sezioni unite della Corte di Cassazione

(Di venerdì 30 luglio 2021) Con l’azione diretta l’assicurazione risarcisce anche il sinistro in luogo privato. Sì al ricorso nel caso del bambino investito in manovra all’uscita del garage.

Advertising

informazionecs : RC auto, estesa la garanzia alla circolazione nelle aree private. -

Ultime Notizie dalla rete : auto estesa

Seven Press

Continua intanto la campagna vaccinale anti - Covid ,a tutti i cittadini sopra i 12 anni di ... il jazzista Enzo Frassi perde la vita dopo essersi ribaltato con la sua... Ciclista ...E considerati i precedenti e il suo comportamento è stato sottoposto a perquisizione,anche ... Sequestrata anche l'utilizzata per la fuga. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di ...(Teleborsa) - Ripartono gli incentivi per le auto ecologiche da lunedì 2 agosto, che ora vengono estesi anche alle auto usate. Il MISE ha annunciato infatti il rifinanziamento di 350 ...(Teleborsa) - Ripartono gli incentivi per le auto ecologiche da lunedì 2 agosto, che ora vengono estesi anche alle auto usate. Il MISE ha annunciato infatti il rifinanziamento di 350 milioni di euro d ...