"Quando potrebbe tornare in campo con l'Inter". Eriksen, dopo il dramma la più clamorosa delle indiscrezioni (Di venerdì 30 luglio 2021) Ne è passato di tempo da Danimarca-Finlandia, la partita di Euro 2020 del terrore, quella dell'arresto cardiaco di Christian Eriksen. La partita del miracolo: già, ne è uscito vivo, Quando tutti temevano il peggio. Un episodio sconvolgente, pazzesco, e un lieto fine che nessuno potrà mai scordare. E tra pochi giorni, Eriksen farà ritorno in Italia. L'Inter ha dato al giocatore piena disponibilità di scelta sul tempo utile per riprendersi dal malore, in seguito al quale gli è stato installato un defibrillatore sottocutaneo. La prossima settimana, come detto, Eriksen sarà a Milano, dove saluterà i compagni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Ne è passato di tempo da Danimarca-Finlandia, la partita di Euro 2020 del terrore, quella dell'arresto cardiaco di Christian. La partita del miracolo: già, ne è uscito vivo,tutti temevano il peggio. Un episodio sconvolgente, pazzesco, e un lieto fine che nessuno potrà mai scordare. E tra pochi giorni,farà ritorno in Italia. L'ha dato al giocatore piena disponibilità di scelta sul tempo utile per riprendersi dal malore, in seguito al quale gli è stato installato un defibrillatore sottocutaneo. La prossima settimana, come detto,sarà a Milano, dove saluterà i compagni ...

Advertising

a_padellaro : Credetemi, non auguro il male a nessuno, ma quando osservo i No-Vax e ascolto le loro invettive, be’ mi sorprendo a… - ziorio99 : RT @a_padellaro: Credetemi, non auguro il male a nessuno, ma quando osservo i No-Vax e ascolto le loro invettive, be’ mi sorprendo a pensar… - CentralChartsIT : $AUDZAR #AUDZAR - 1H: Attualmente la tendenza ribassista è molto forte per AUD/ZAR. Fino a quando il corso si manti… - Romia_IA : $AUDZAR #AUDZAR - 1H: Attualmente la tendenza ribassista è molto forte per AUD/ZAR. Fino a quando il corso si manti… - delinquentweet : Avete presente quando si dice 'potrebbe andare peggio, potrebbe piovere'? Ecco, tra 15' è in programma il quarto d… -