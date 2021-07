Paura in Cina dopo la scoperta di un nuovo focolaio (Di venerdì 30 luglio 2021) La Cina deve fare i conti con un nuovo focolaio: si tratta del “più esteso dopo quello di Wuhan” – come lo hanno definito molti media cinesi. Sono più di 170 persone che negli ultimi dieci giorni sono risultate positive al coronavirus, a causa di un focolaio iniziato nella città di Nanchino. In Cina un nuovo focolaio partito da Nanchino spaventa il Paese. Al via le prime azioni delle autorità per frenare la diffusione. (Photo by Getty Images)C’è forte preoccupazione in Cina a causa di un focolaio nato a Nanchino, in ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021) Ladeve fare i conti con un: si tratta del “più estesoquello di Wuhan” – come lo hanno definito molti media cinesi. Sono più di 170 persone che negli ultimi dieci giorni sono risultate positive al coronavirus, a causa di uniniziato nella città di Nanchino. Inunpartito da Nanchino spaventa il Paese. Al via le prime azioni delle autorità per frenare la diffusione. (Photo by Getty Images)C’è forte preoccupazione ina causa di unnato a Nanchino, in ...

