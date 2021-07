Mantova, violenza di gruppo su minorenne: 5 misure cautelari (Di venerdì 30 luglio 2021) Cinque giovani fra i 20 e i 23 anni, tutti italiani, sono indagati per aver violentato in gruppo una minorenne nel Mantovano. Due dei ragazzi coinvolti sono stati arrestati dalla polizia e portati nel carcere di Mantova, mentre agli altri tre è stata notificata la misura cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dal proprio domicilio dalle 20. Gli agenti della squadra mobile di Cremona e Mantova hanno eseguito le misure cautelari richieste dalla Procura della Repubblica di Mantova ed emesse dal gip di Mantova nei ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Cinque giovani fra i 20 e i 23 anni, tutti italiani, sono indagati per aver violentato inunanelno. Due dei ragazzi coinvolti sono stati arrestati dalla polizia e portati nel carcere di, mentre agli altri tre è stata notificata la misura cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dal proprio domicilio dalle 20. Gli agenti della squadra mobile di Cremona ehanno eseguito lerichieste dalla Procura della Repubblica died emesse dal gip dinei ...

