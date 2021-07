L’infermiere ai No vax: «Vi curerò in intensiva, ma con un sottile piacere in più». Ora rischia sanzioni (Di venerdì 30 luglio 2021) «Lei non si preoccupi che quando apriremo di nuovo la terapia intensiva Covid con i tutti i disagiati No vax (e purtroppo qualche persona innocente che per seri motivi non poteva vaccinarsi), io sarò lì a mettervi le sonde necessarie alla vostra sopravvivenza. Lo farò in modo professionale come sempre, ma forse con un pizzico di sottile piacere in più». Un commento in un gruppo facebook a un post sul Green Pass è costato un procedimento disciplinare a un infermiere a Bologna. Anche a causa di quello che ha scritto successivamente: «Questo perché so che è comunque una vostra scelta libera e consapevole. Questo allevierà il mio carico ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) «Lei non si preoccupi che quando apriremo di nuovo la terapiaCovid con i tutti i disagiati No vax (e purtroppo qualche persona innocente che per seri motivi non poteva vaccinarsi), io sarò lì a mettervi le sonde necessarie alla vostra sopravvivenza. Lo farò in modo professionale come sempre, ma forse con un pizzico diin più». Un commento in un gruppo facebook a un post sul Green Pass è costato un procedimento disciplinare a un infermiere a Bologna. Anche a causa di quello che ha scritto successivamente: «Questo perché so che è comunque una vostra scelta libera e consapevole. Questo allevierà il mio carico ...

