Landini | “No licenziamenti ai no vax Mps | Draghi ci convochi”

(Di venerdì 30 luglio 2021) "Abbiamo considerato una forzatura inaccettabile l'obbligo di vaccinazione proposta da Confindustria perche' non e' un'azienda che puo' decidere chi viene licenziato o demansionato se non si vaccina. Nel nostro Paese se si pensa di arrivare a una legge perche' si decide che c'e' la necessita' di un trattamento sanitario obbligatorio la legge parla chiaro, serve un provvedimento del governo". A dirlo e' il segretario generale Cgil, Maurizio, a margine di un incontro a Firenze. Segui su affaritaliani.it

E poi, aggiunge, 'siccome si sta parlando di soldi pubblici che sono stati messi sul campo non possono stare assieme soldi pubblici,e chiusure. Per quello che ci riguarda la ...... ma martedì dopo un vertice al ministero il leader della Cgil Maurizioha spiegato che si rischia il rinvio alla legge di Bilancio. Nel frattempo il blocco deisarà finito anche ...All’inizio del mese, la Gkn Driveline, un’azienda di proprietà del fondo britannico Melrose che produce componenti meccanici per motori del settore automobilistico, aveva avviato la procedura di licen ..."E' evidente che è necessario che su quel settore si faccia un provvedimento straordinario - ha sostenuto Landini - ed allo stesso tempo si apra un tavolo di trattativa perché questo processo, sia sul ...