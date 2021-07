Genitorialità e lavoro. I tempi cambiano, signora mia (Di venerdì 30 luglio 2021) I tempi cambiano, signora mia. Mai detto è stato più vero come in questo periodo. Qualche giorno fa parlando con una HR Director di una multinazionale europea mi diceva che moltissimi giovani che si candidano per il “primo” lavoro non specificano se sono maschi o femmine quando si candidano attraverso il form messo a disposizione sul sito aziendale. È una cosa alla quale molti di noi sono ormai abituati, lo sa chiunque abbia mandato un curriculum negli ultimi 10 anni ad una multinazionale. Alla fine del proprio percorso professionale si può scegliere se specificare di essere M o F, ma esiste anche l’opzione “nessuno delle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Imia. Mai detto è stato più vero come in questo periodo. Qualche giorno fa parlando con una HR Director di una multinazionale europea mi diceva che moltissimi giovani che si candidano per il “primo”non specificano se sono maschi o femmine quando si candidano attraverso il form messo a disposizione sul sito aziendale. È una cosa alla quale molti di noi sono ormai abituati, lo sa chiunque abbia mandato un curriculum negli ultimi 10 anni ad una multinazionale. Alla fine del proprio percorso professionale si può scegliere se specificare di essere M o F, ma esiste anche l’opzione “nessuno delle ...

Advertising

mestoymeando97 : RT @PoliticalWhisky: Cose che NON HANNO sesso: vestiti, hobby, make-up, giocattoli, letteratura, lavoro, posizioni di potere, amore, genito… - dxrkparade : RT @PoliticalWhisky: Cose che NON HANNO sesso: vestiti, hobby, make-up, giocattoli, letteratura, lavoro, posizioni di potere, amore, genito… - REPVSTYLES : RT @PoliticalWhisky: Cose che NON HANNO sesso: vestiti, hobby, make-up, giocattoli, letteratura, lavoro, posizioni di potere, amore, genito… - kthsoleiI : RT @PoliticalWhisky: Cose che NON HANNO sesso: vestiti, hobby, make-up, giocattoli, letteratura, lavoro, posizioni di potere, amore, genito… - V_koi_boy_V : RT @PoliticalWhisky: Cose che NON HANNO sesso: vestiti, hobby, make-up, giocattoli, letteratura, lavoro, posizioni di potere, amore, genito… -

Ultime Notizie dalla rete : Genitorialità lavoro Carcere, assessore Coletti: '150mila euro per progetti di reinserimento, recupero autonomia e supporto psicologico' ...ed i loro familiari ed interventi di sostegno individuale e di gruppo sul tema della genitorialità. ... si provvederà poi a potenziare il lavoro di mediazione culturale, con l'impiego di figure ...

Bonus figli 2021 in scadenza e novità per assegno unico 2022 ...iva Lavoratori autonomi Inoccupati o disoccupati Coltivatori diretti Titolari di pensioni da lavoro ...unico temporaneo nasce come ponte dal passato - fatto di misure a sostegno della genitorialità, ...

Family Act. Il sostegno alla genitorialità in Italia fa passi avanti Quotidiano Sanità ...ed i loro familiari ed interventi di sostegno individuale e di gruppo sul tema della. ... si provvederà poi a potenziare ildi mediazione culturale, con l'impiego di figure ......iva Lavoratori autonomi Inoccupati o disoccupati Coltivatori diretti Titolari di pensioni da...unico temporaneo nasce come ponte dal passato - fatto di misure a sostegno della, ...