Facebook e Ray-Ban insieme per realizzare un paio di occhiali smart

(Di venerdì 30 luglio 2021)ha rotto il silenzio: la sua prima generazione diarriverà già entro la fine di quest’anno e sarà realizzata in collaborazione con il marchio classico Ray-Ban. Tuttavia potrebbe non trattarsi del prodotto che immaginate. Durante una chiamata con gli investitori riguardo i profitti del secondo trimestre dell’anno, il CEO diMark Zuckerberg ha confermato che glidel brand arriveranno sul mercato come prossimo prodotto fisico dell’azienda già nel corso del 2021. “Guardando avanti, il prossimo lancio di prodotto in arrivo sarà quello dei nostri ...

Advertising

tribuna_treviso : Videocamera, realtà aumentata e condivisione istantanea: il futuro degli “smart glasses” è già qui - infoitscienza : Facebook torna a parlare degli occhiali smart che produrrà con Ray Ban - PCagnan : Ciò che vedo va già sui social: ecco gli occhiali Facebook Ray-Ban realizzati da Luxottica - Digital_Day : Zuckerberg pre-annuncia il prossimo lancio degli occhiali smart Ray-Ban all'ultima presentazione dei dati finanziar… - infoitscienza : Facebook torna a parlare degli occhiali smart che produrrà con Ray -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Ray

annuncia Project Aria. In arrivo smart glass per la realtà aumentata firmati- Ban Vai all'approfondimento Il tempismo dell'annuncio lascerebbe intuire che il lancio potrebbe arrivare ...smart glasses PROJECT ARIA - Andrew Boswort, vicepresidente dei reality labs di, ha dichiarato a The Verge che l'azienda è sul punto di finalizzare la produzione di un paio di occhialini con EssilorLuxottica. 'Vogliamo seriamente esplorare ...Mark Zuckerberg ha da poco confermato che Facebook lancerà sul mercato i primi occhiali smart, che saranno prodotti in collaborazione con la Ray-Ban e EssilorLuxottica. L’uscita è prevista per quest’a ...Domenica 8 agosto alla Casa del Jazz arrivano i The AUANDers. Un gruppo modulare che rappresenta uno spaccato delle nuove generazioni della scena jazz italiana. Nato nel 2011 in occasione del decennal ...