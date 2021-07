Covid, in Campania 355 nuovi positivi. De Luca: «Ma non aumento presenze in ospedali» (Di venerdì 30 luglio 2021) «In Campania abbiamo oggi 355 nuovi positivi, la grandissima parte dei quali asintomatici o hanno lievi sintomi. Non registriamo un appesantimento di presenze negli ospedali. Questo ci... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 luglio 2021) «Inabbiamo oggi 355, la grandissima parte dei quali asintomatici o hanno lievi sintomi. Non registriamo un appesantimento dinegli. Questo ci...

Advertising

aranciaverde : RT @mattinodinapoli: #covid, in #campania 355 nuovi positivi. De Luca: «Ma non aumento presenze in ospedali» - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: #covid, in #campania 355 nuovi positivi. De Luca: «Ma non aumento presenze in ospedali» - occhio_notizie : Il punto della situazione #Covid in #Campania - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: #covid, in #campania 355 nuovi positivi. De Luca: «Ma non aumento presenze in ospedali» - Tgyou24 : Si comunicano i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 8.00 del 29 luglio 2021. Complessivamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania De Luca: 'Senza Green Pass dopo i gavazzamenti di agosto rischiamo di chiudere tutto' ...di cittadini immunizzati in Campania oggi, dobbiamo arrivare a oltre 4 milioni. Dobbiamo continuare con tenacia la campagna fino a ottobre. Due argomenti che si sono discussi in relazione al covid'. ...

Covid Italia, il bollettino del 30 luglio UMBRIA - Sono 157 i nuovi casi di posotività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove tuttavia si registra un ricovero in meno rispetto a ieri: sono 16 in tutto, due dei quali (dato ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid, in Campania 355 nuovi positivi. De Luca: «Ma non aumento presenze in ospedali» «In Campania abbiamo oggi 355 nuovi positivi, la grandissima parte dei quali asintomatici o hanno lievi sintomi. Non registriamo un appesantimento ...

Coronavirus, quarta ondata: Campania alta in classifica per numero di ricoveri Da quando il premier Mario Draghi ha annunciato l'obbligo del Green Pass per tutti i locali al chiuso, è iniziata la corsa ad accaparrarsi le proprie dosi Continua la corsa al vaccino ma la quarta ond ...

...di cittadini immunizzati inoggi, dobbiamo arrivare a oltre 4 milioni. Dobbiamo continuare con tenacia la campagna fino a ottobre. Due argomenti che si sono discussi in relazione al'. ...UMBRIA - Sono 157 i nuovi casi di posotività alaccertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove tuttavia si registra un ricovero in meno rispetto a ieri: sono 16 in tutto, due dei quali (dato ...«In Campania abbiamo oggi 355 nuovi positivi, la grandissima parte dei quali asintomatici o hanno lievi sintomi. Non registriamo un appesantimento ...Da quando il premier Mario Draghi ha annunciato l'obbligo del Green Pass per tutti i locali al chiuso, è iniziata la corsa ad accaparrarsi le proprie dosi Continua la corsa al vaccino ma la quarta ond ...