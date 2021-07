Autista morto in incidente minibus a Capri | compagna incinta perde il figlio

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ladi Emanuele Melillo, il 33enneche ha perso la vita nell’delavvenuto alo scorso 22 luglio, ha perso il bimbo che aveva in grembo. L’aborto spontaneo è avvenuto al terzo mese di gravidanza. Troppo grande, evidentemente, il dolore per la morte del compagno: la donna, 30 anni, che già da diversi giorni soffriva una condizione di stress, ieri non si è sentita bene; oggi le è stata data la triste notizia. Sempre nella giornata di oggi, nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno (Caserta), sono stati eseguiti gli esami sui reperti istologici prelevati dal corpo ...

Advertising

Corriere : La compagna dell'autista morto nell'incidente del bus a Capri perde il bambino che aspe... - CuddyEsmeralda : RT @Corriere: La compagna dell'autista morto nell'incidente del bus a Capri perde il bambino che aspe... - uandarin : La compagna di Emanuele Melillo, autista morto nell’incidente di Capri, perde il bambino che aveva in grembo - salernotoday : Autista saprese morto in incidente a Capri, la compagna incinta perde il figlio - jobwithinternet : RT @tempoweb: Autista morto nell'incidente di Capri, la compagna incinta perde il figlio #Capri #minibus -

Ultime Notizie dalla rete : Autista morto

Non finiscono i drammi nella famiglia di Emanuele Melillo, l'32ennedurante un tragico incidente a Capri mentre era alla guida del bus. Stando a quanto riporta ANSA, la compagna ha ...Dolore su dolore per la famiglia di Emanuele Melillo, l'di 32 anninel grave incidente avvenuto lo scorso 22 luglio a Capri, dove un minibus, dopo avere sfondato una ringhiera, è precipitato su uno stabilimento balneare di Marina Grande: la ...Ancora dolore per la famiglia di Emanuele Melillo: la compagna Rosaria Ardita ha perso il bambino che aveva in grembo ...A tragedia si è aggiunta tragedia. La compagna di Emanuele Melillo , il 33enne autista che ha perso la vita nell’incidente del minibus ...