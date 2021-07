Unicredit apre ufficialmente la pratica per acquisire la “parte buona” di Mps. Per la banca toscana si prospetta il temuto “spezzatino” (Di giovedì 29 luglio 2021) Il matrimonio eternamente annunciato e mai celebrato tra Unicredit ed Mps prende forma. Come si legge sul sito di Unicredit: “oggi Unicredite il Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana nella sua qualità di azionista di maggioranza di banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. hanno approvato i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio. A tal fine, avvieranno interlocuzioni in esclusiva per verificare la fattibilità dell’operazione. Una potenziale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Il matrimonio eternamente annunciato e mai celebrato traed Mps prende forma. Come si legge sul sito di: “oggie il Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana nella sua qualità di azionista di maggioranza diMonte dei Paschi di Siena S.p.A. hanno approvato i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio. A tal fine, avvieranno interlocuzioni in esclusiva per verificare la fattibilità dell’operazione. Una potenziale ...

