Ue, Sud più vulnerabile ai cambiamenti climatici

BRUXELLES - Incendi, bolle di calore, alluvioni, eventi estremi: oltre che per la pandemia, l'estate 2021 verrà ricordata anche per il clima impazzito, effetto, sostengono gli esperti, del cambiamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Sud più Ue, Sud più vulnerabile ai cambiamenti climatici Con qualche eccezione: nell'indagine Espon si citano a questo proposito le città situate lungo le coste, sulle Alpi e nell'Europa sud - orientale. Più variegato il discorso per le aree rurali , con ...

22 anni fa. Le domande di Yaguine e Fodé ancora vive dopo la loro morte I due adolescenti gridavano la domanda che sale dal grande Sud del mondo, a cui ritenevano non si ... ma è una realtà: a distanza di più di 20 anni da quel drammatico viaggio, l'Europa ancora dimentica ...

