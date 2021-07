Regione per Regione: le date e i bonus, quando dovrai cambiare la tv (Di giovedì 29 luglio 2021) Si avvicina la data in cui ci sarà il passaggio al nuovo digitale terrestre che oscurerà i canali di molte tv: ecco cosa c'è da sapere Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) Si avvicina la data in cui ci sarà il passaggio al nuovo digitale terrestre che oscurerà i canali di molte tv: ecco cosa c'è da sapere

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato al Presidente della Regione #Sardegna Christian Solinas per esprimere solid… - marcodimaio : Secondo le previsioni dell’Istituto Prometeia l’Emilia-Romagna sarà la Regione a crescere di più (+6% di Pil a fine… - Agenzia_Ansa : Per i pm di Milano la 'frode' nella pubblica fornitura di camici e altri dpi venne messa in atto 'allo scopo di tut… - ANSA_Legalita : Scuola: Morra, bene bando da 1,8 mln per promozione legalità. Pubblicato avviso rivolto agli enti del terzo settore… - AgenziaOpinione : REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL * FINANZIAMENTO PROGETTI UMANITARI: « IN CAMPO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE S… -