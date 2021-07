Raimondo Todaro lascia per sempre Ballando con le Stelle (Di giovedì 29 luglio 2021) Raimondo Todaro dopo 15 edizioni di Ballando con le Stelle ha deciso di lasciare la trasmissione e dedicarsi ad altro (c’è già chi vocifera Maria De Filippi). Ad annunciarlo è stato proprio lui su Instagram. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di ... Leggi su biccy (Di giovedì 29 luglio 2021)dopo 15 edizioni dicon leha deciso dire la trasmissione e dedicarsi ad altro (c’è già chi vocifera Maria De Filippi). Ad annunciarlo è stato proprio lui su Instagram. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella dicon lee su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di ...

StraNotizie : Raimondo Todaro lascia per sempre Ballando con le Stelle - fabiofabbretti : Raimondo Todaro dice addio a #BallandoConLeStelle: «Ho deciso di provare nuove sfide» - blogtivvu : Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle: ecco per quale motivo - BITCHYFit : Raimondo Todaro lascia per sempre Ballando con le Stelle - efdiegi : A me comunque non sorprenderebbe affatto un alto tradimento di Raimondo Todaro per il programma della concorrenza... #BallandoConLeStelle -