“No green pass” | a Napoli la manifestazione è stata un flop E De Luca esulta…

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoldelladei noieri “è l’affermazione della ragione contro l’irrazionalità e la stupidità”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo Dea margine dell’inaugurazione dell’impianto di Cetara per mandare l’acqua al depuratore di Salerno. “Mi metto – ha detto De– nei panni di un ristoratore, se voglio i clienti devo avere un ristorante sicuro. Io cliente se so che in un ristorante ci sono solo clienti vaccinati ci vado con piacere con tutta la famiglia. Poi abbiamo piccole aree ...