Nandez Inter, due alternative in caso di fumata nera: chi sono (Di giovedì 29 luglio 2021) Nandez Inter: si avvicina l'intesa, ma sullo sfondo restano valide due alternative al giocatore di proprietà del Cagliari L'Inter continua a lavorare per regalare a Simone Inzaghi una pedina di assoluto affidamento come Nahitan Nandez. Tra domanda e offerta per il prestito ballano appena 2 milioni di euro: i nerazzurri infatti offrono 2 milioni di euro, mentre il Cagliari vorrebbe incassarne almeno 4. La sensazione è che alla fine l'uruguaiano possa davvero vestire la maglia nerazzurra, ma sullo sfondo restano valide le piste che portano a Dumfries e Zappacosta.

