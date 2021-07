LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Stanco vola in finale! Attesa per Jessica Rossi e Mauro De Filippis (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.04 ERRORE DI CORMENIER! La francese ha sbagliato un piattello: adesso servono due errori dell’australiana. 05.01 Servono due errori di Laetisha Scanlan e uno di Carole Cormenier per portare Jessica Rossi allo shoot-off: ci vuole un miracolo per l’azzurra! 04.57 SILVANA Stanco vola IN finale! L’azzurra conclude con 24 piattelli su 25 e finisce con 121 punti al terzo posto: se Laetisha Scanlan ne dovesse sbagliare uno, l’italiana arriverebbe terza! 04.53 Zuzana Rehak Stefecekova show! La russa piazza un en plein perfetto di 25 ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.04 ERRORE DI CORMENIER! La francese ha sbagliato un piattello: adesso servono due errori dell’australiana. 05.01 Servono due errori di Laetisha Scanlan e uno di Carole Cormenier per portareallo shoot-off: ci vuole un miracolo per l’azzurra! 04.57 SILVANAINL’azzurra conclude con 24 piattelli su 25 e finisce con 121 punti al terzo posto: se Laetisha Scanlan ne dovesse sbagliare uno, l’italiana arriverebbe terza! 04.53 Zuzana Rehak Stefecekova show! La russa piazza un en plein perfetto di 25 ...

