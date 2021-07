(Di giovedì 29 luglio 2021)torna dal vivodeldi, attraverso un evento, una serie die ancora, l’impegno a raccontare ogni giorno la più prestigiosa manifestazionetografica italiana. Quale obbiettivo ha Movie Confidence? Arriva in laguna Movie Confidence il progetto di punta disul, guidato da Piera Detassis, Editor at large& Entertainment del gruppo. Nato durante la pandemia, Movie Confidence ha l’obiettivo di parlare al pubblico per generare consenso, fiducia e ...

Advertising

matteo09607873 : @SpudFNVPN Quarto potere diretto e interpretato da Orson Welles. Primo lungometraggio del regista, girato all'età… - BlackTristan : Hearst Castle alla (molto) buona. -

Ultime Notizie dalla rete : Hearst alla

Pambianconews

Piera Detassis , Editor at large Cinema & Entertainment diItalia e Direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, ... con un'attenzione particolare...Con il ritorno degli show dal vivo in questa stagione e l'attesa e l'eccitazione intornoNew ... Il programma include anche Michael Kors , Gabriela, Tory Burch , Anna Sui , Oscar de la ...Hearst: alla Mostra del Cinema di Venezia con eventi e incontri. Arriva in laguna Movie Confidence il progetto di punta di Hearst sul cinema ..."Per la capacità di incidere in profondità sulla vita culturale italiana, imprimendo il segno della sua personalità all’interno del sistema cinematografico, con un’attenzione particolare alla valorizz ...