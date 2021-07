Facebook e Google, dipendenti in ufficio in autunno: “Ma solo chi si vaccina”. E anche Netflix decide l’obbligo per attori e troupe (Di giovedì 29 luglio 2021) Da ottobre scatta il ritorno in ufficio. Ma solo dopo aver effettuato il vaccino. l’obbligo di green pass approda anche nella Silicon Valley, e Google e Facebook sono i primi ad adottarlo. E non è da meno un altro colosso, Netflix, che renderà obbligatorio il requisito del vaccino per attori e troupe che vogliono lavorare per la più grande piattaforma di home streaming e produttore di cinema e serie tv. L’unica cosa meno certa, per ora, è quando il ritorno nelle sedi di Google e Facebook potrà avvenire: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Da ottobre scatta il ritorno in. Madopo aver effettuato il vaccino.di green pass approdanella Silicon Valley, esono i primi ad adottarlo. E non è da meno un altro colosso,, che renderà obbligatorio il requisito del vaccino perche vogliono lavorare per la più grande piattaforma di home streaming e produttore di cinema e serie tv. L’unica cosa meno certa, per ora, è quando il ritorno nelle sedi dipotrà avvenire: ...

