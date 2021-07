È finita tra Myriam Catania e Quentin Kammermann: “Non possiamo crescere come coppia” (Di giovedì 29 luglio 2021) Quentin Kammermann ha annunciato la rottura con Myriam Catania. Il pubblicitario, in un lungo post pubblicato nelle Instagram Stories, ha fatto sapere che dopo aver riflettuto a lungo, si sono resi conto di non poter crescere come coppia. La loro priorità oggi resta il figlio Jacques. Continueranno a garantirgli un ambiente sereno e sosterranno sempre i suoi sogni. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 luglio 2021)ha annunciato la rottura con. Il pubblicitario, in un lungo post pubblicato nelle Instagram Stories, ha fatto sapere che dopo aver riflettuto a lungo, si sono resi conto di non poter. La loro priorità oggi resta il figlio Jacques. Continueranno a garantirgli un ambiente sereno e sosterranno sempre i suoi sogni. L'articolo proviene da City Roma News.

