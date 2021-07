Chiara Nasti non ce la fa e ‘lascia’ i suoi 2 milioni di follower: “Ho perso me stessa, voglio ritrovarmi”. L’annuncio inaspettato (Di giovedì 29 luglio 2021) Chiara Nasti, classe 1998, influencer campana seguita da 1.9 milioni di follower su Instagram, ha deciso di lasciare momentaneamente il mondo dei social, cui è molto legata. Il motivo? “Si è persa e ora vuole ritrovarsi”. Lo ha annunciato lei stessa ieri 28 luglio con un lungo post. “Ho bisogno di prendere una pausa dei social, amo chi mi supporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a ‘Chiara'”, ha esordito lei. Poi ha spiegato: “Ho capito di aver perso me stessa, col mio modo di fare essendo una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021), classe 1998, influencer campana seguita da 1.9disu Instagram, ha deciso di lasciare momentaneamente il mondo dei social, cui è molto legata. Il motivo? “Si è persa e ora vuole ritrovarsi”. Lo ha annunciato leiieri 28 luglio con un lungo post. “Ho bisogno di prendere una pausa dei social, amo chi mi supporta da sempre ma in questo momentodedicare del tempo a ‘'”, ha esordito lei. Poi ha spiegato: “Ho capito di averme, col mio modo di fare essendo una ...

