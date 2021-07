Ultime Notizie Serie A: green pass allo stadio, gli intoccabili di Spalletti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Juventus, Allegri “toglie” la fascia a Bonucci: il motivo – In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha annunciato che Bonucci non avrà i gradi di capitano: il motivo Ore 9.25 – Napoli, Spalletti si impone: sono quattro i suoi intoccabili – Luciano Spalletti ha indicato quattro calciatori intoccabili che non dovranno muoversi da Napoli. La notizia Ore 8.40 – Inter, Inzaghi plasma il nuovo Lukaku e lo avvicina alla porta ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Juventus, Allegri “toglie” la fascia a Bonucci: il motivo – In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha annunciato che Bonucci non avrà i gradi di capitano: il motivo Ore 9.25 – Napoli,si impone: sono quattro i suoi– Lucianoha indicato quattro calciatoriche non dovranno muoversi da Napoli. La notizia Ore 8.40 – Inter, Inzaghi plasma il nuovo Lukaku e lo avvicina alla porta ...

