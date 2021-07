Tommaso e Valentina un mese dopo Temptation Island: la tentatrice Giulia lo sbugiarda (Di mercoledì 28 luglio 2021) La storia tra Tommaso e Valentina è finita al falò di confronto di Temptation Island. Ad un mese dalla fine delle riprese del reality la 39enne ha assicurato a Filippi Bisciglia di aver chiuso definitivamente con il suo ex. “dopo il falò sono stata male. A caldo ho incamerato tutto in maniera fredda. In verità ero sconvolta, disgustata e scioccata. Però non volevo dargli la soddisfazione di piangere. Quando siamo tornati a casa lui voleva vedermi per parlare. Lui mi ha scritto che mi pensava e io gli ho detto che mi faceva schifo. dopo dei giorni ci siamo visti ed era il ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 luglio 2021) La storia traè finita al falò di confronto di. Ad undalla fine delle riprese del reality la 39enne ha assicurato a Filippi Bisciglia di aver chiuso definitivamente con il suo ex. “il falò sono stata male. A caldo ho incamerato tutto in maniera fredda. In verità ero sconvolta, disgustata e scioccata. Però non volevo dargli la soddisfazione di piangere. Quando siamo tornati a casa lui voleva vedermi per parlare. Lui mi ha scritto che mi pensava e io gli ho detto che mi faceva schifo.dei giorni ci siamo visti ed era il ...

