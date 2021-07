Thor: Love and Thunder, Matt Damon parla della sua partecipazione al film (Di mercoledì 28 luglio 2021) Matt Damon ha parlato della sua partecipazione al film Thor: Love and Thunder, diretto dal regista Taika Waititi. Nel cast di Thor: Love and Thunder ci sarà anche l'attore Matt Damon che ha parlato della sua partecipazione al film diretto da Taika Waititi durante una conversazione con Jess Cagle per Sirius XM. L'attore aveva già recitato in Thor: Ragnarok nel 2017 e ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 luglio 2021)hatosuaaland, diretto dal regista Taika Waititi. Nel cast diandci sarà anche l'attoreche hatosuaaldiretto da Taika Waititi durante una conversazione con Jess Cagle per Sirius XM. L'attore aveva già recitato in: Ragnarok nel 2017 e ha ...

