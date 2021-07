Siria, 8 anni dal sequestro di Padre Dall’Oglio, appello a Draghi (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ un nuovo “appello al governo” italiano per Padre Paolo Dall’Oglio quello che arriva dalla sorella Francesca passati otto anni da quando il 29 luglio del 2013 in Siria, a Raqqa, si sono perse le tracce del gesuita romano. “Sono passati otto anni e da allora non c’è nessuna notizia confermata, un’esigenza di verità che si fa sempre più stringente – dice Francesca Dall’Oglio ad Aki – Adnkronos International – La mia speranza è che essendo Paolo un cittadino italiano, un uomo buono, un testimone di fede, l’attuale governo Draghi ed Elisabetta Belloni come ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ un nuovo “al governo” italiano perPaoloquello che arriva dalla sorella Francesca passati ottoda quando il 29 luglio del 2013 in, a Raqqa, si sono perse le tracce del gesuita romano. “Sono passati ottoe da allora non c’è nessuna notizia confermata, un’esigenza di verità che si fa sempre più stringente – dice Francescaad Aki – Adnkronos International – La mia speranza è che essendo Paolo un cittadino italiano, un uomo buono, un testimone di fede, l’attuale governoed Elisabetta Belloni come ...

