“Siamo pronti al colpo dell’anno”: il Real vuole far scoppiare la bomba (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Real Madrid si dichiara pronto a sbloccare la sua campagna acquisti con un colpo che potrebbe spostare gli equilibri. Dopo tante stagioni il Real Madrid si ritrova a fare “i conti con i propri conti”. Sembra impossibile, ma uno dei club più importanti e vincenti nella storia del calcio deve guardarsi nelle tasche e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 luglio 2021) IlMadrid si dichiara pronto a sbloccare la sua campagna acquisti con unche potrebbe spostare gli equilibri. Dopo tante stagioni ilMadrid si ritrova a fare “i conti con i propri conti”. Sembra impossibile, ma uno dei club più importanti e vincenti nella storia del calcio deve guardarsi nelle tasche e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gennaromigliore : Come @ItaliaViva siamo pronti a votare la fiducia al Governo sulla #RiformaCartabia. Non possiamo consentire a un m… - Italbasket : È il giorno dell’Australia, nella seconda partita valida per il Gruppo B. Loro hanno vinto e sono quotatissimi. A… - Inter : ?? | FOTO New Season, New Skin, New Partner ??? Noi siamo pronti, voi? ?? ?? - serieAnews_com : ???? #RealMadrid pronto a far scoppiare la bomba Mbappè: 'Il telefono è sempre acceso' - Diogene55 : Siamo già all' interno di una guerra civile, per ora fatta solo con parole velenose, insulti, offese e provocazioni… -