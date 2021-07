Roma, arrestato il pusher che avrebbe venduto droga a Libero De Rienzo (Di mercoledì 28 luglio 2021) arrestato il pusher che avrebbe presumibilmente ceduto la dose di droga rivelatasi poi mortale per l’attore Libero De Rienzo. Si tratta di un cittadino gambiano, colto in flagranza mentre spacciava stupefacenti nella zona di Torre Angela. Roma, arrestato il pusher che ha venduto droga a Libero De Rienzo Gli investigatori hanno identificato la posizione dello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 luglio 2021)ilchepresumibilmente ceduto la dose dirivelatasi poi mortale per l’attoreDe. Si tratta di un cittadino gambiano, colto in flagranza mentre spacciava stupefacenti nella zona di Torre Angela.ilche haDeGli investigatori hanno identificato la posizione dello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ilriformista : La Procura di Roma fece arrestare Romeo. Lui aveva presentato un esposto contro un imprenditore che ora si è saputo… - Corriere : Arrestato Massimiliano Minnocci, detto “er Brasiliano”: panico a Ponza e carabinieri... - acino2020 : RT @verd44766903: Nessun articolo sarebbe degno di essere letto. Bastano i titoli per capire che finalmente dopo De Rienzo a Roma non ci sa… - Blowjoint : RT @verd44766903: Nessun articolo sarebbe degno di essere letto. Bastano i titoli per capire che finalmente dopo De Rienzo a Roma non ci sa… - BEPPESARNO : ...#ULTIMORA: arrestato il pusher di origine gambiane che ha ceduto le dosi, forse fatali, d'eroina a… -