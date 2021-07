Riforma Cartabia, Morra: “Con nuova norma avremo giustizia di classe. Resteranno impuniti i privilegiati” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “A causa della Riforma Cartabia la giustizia diventerà sempre più di classe e ci saranno alcuni in grado di sottrarsi al giudizio. Per me bisogna ricominciare a parlare di depenalizzazione perché noi portiamo a dibattimenti fatti che forse andrebbero gestiti in altro modo”. Così Nicola Morra al termine della riunione del comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura a Napoli sulla Riforma promossa dalla ministra Marta Cartabia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) “A causa dellaladiventerà sempre più die ci saranno alcuni in grado di sottrarsi al giudizio. Per me bisogna ricominciare a parlare di depenalizzazione perché noi portiamo a dibattimenti fatti che forse andrebbero gestiti in altro modo”. Così Nicolaal termine della riunione del comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura a Napoli sullapromossa dalla ministra Marta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Riforma Cartabia, l’Anm di Venezia: “Qui il 59% dei processi d’Appello dura più di due anni. In fumo procedimenti p… - petergomezblog : Riforma Cartabia, Forza Italia tenta l’ultimo blitz e presenta una norma “salva Berlusconi”: alle 15 il voto in com… - fattoquotidiano : Il blitz era stato studiato per tempo. Gli avvocati di Silvio Berlusconi avevano cercato, comma per comma, se nella… - Rosyfree74 : RT @fabvix1971: Ci voleva #Conte per evidenziare le tante criticità della riforma #Cartabia? Cosa diamine avevano in testa i ministri del #… - PCossu : RT @erretti42: Una cosa non abbastanza sottolineata della Riforma Cartabia è l’attribuzione al Parlamento di fissare le priorità dell’ azio… -