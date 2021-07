Pogba scrive a Simone Biles: «Salute mentale importante come quella fisica» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Paul Pogba scrive a Simone Biles: ecco le parole del centrocampista del Manchester United per la ginnasta di Team USA Paul Pogba scrive a Simone Biles dopo la rinuncia a gareggiare a Tokyo 2020 per concentrarsi sulla sua Salute mentale. Ecco le parole di Pogba alla ginnasta statunitense, stella assoluta di questo sport, tramite Twitter. «Un momento di innegabile forza da Simone Biles. Ci concentriamo sempre sull’aspetto fisico della Salute, ma l’aspetto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Paul: ecco le parole del centrocampista del Manchester United per la ginnasta di Team USA Pauldopo la rinuncia a gareggiare a Tokyo 2020 per concentrarsi sulla sua. Ecco le parole dialla ginnasta statunitense, stella assoluta di questo sport, tramite Twitter. «Un momento di innegabile forza da. Ci concentriamo sempre sull’aspetto fisico della, ma l’aspetto ...

