Oroscopo Agosto | Scorpione

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre: mese del relax, dello svago, delle vacanze per tutti…o quasi. Non per loche, rintanato tra le fessure di una roccia in montagna o all’ombra sotto un sasso nel deserto, troverà spazio e tempo per elaborare un’idea che gli frulla in testa da mesi. I risultati saranno oltremodo incoraggianti: certo, il pericolo è quello di arrivare all’autunno con le pile scariche. Ma allopiacciono le sfide… soprattutto con se stesso. Rituale del mese Componi il tuo mantra- guida diusando queste 5 parole: pazienza, fantasia, stabilità, organizzare, ...