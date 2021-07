"Non si respira": a Tokyo gli atleti col Covid protestano sui social per le condizioni della quarantena (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le camere sono troppo piccole e non si può nemmeno aprire la finestra “Siamo in una prigione olimpica, in condizioni inumane”. Si lamentano così i quattro atleti olandesi risultati positivi al Covid-19 e per questo costretti ad abbandonare il villaggio olimpico per spostarsi in uno degli hotel messi a disposizione per la quarantena. Su Instagram gli atleti si lamentano delle stanze e delle … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le camere sono troppo piccole e non si può nemmeno aprire la finestra “Siamo in una prigione olimpica, ininumane”. Si lamentano così i quattroolandesi risultati positivi al-19 e per questo costretti ad abbandonare il villaggio olimpico per spostarsi in uno degli hotel messi a disposizione per la. Su Instagram glisi lamentano delle stanze e delle …

"Campagna vaccino? Fate vedere immagini di chi non respira" Adnkronos Si rompe l’aria condizionata sul treno, viaggio da sfinimento per i pendolari: “Non si respira” Un'altra odissea per i viaggiatori molisani sul Roma-Campobasso: vagoni bollenti a causa di un guasto all'aria condizionata hanno reso molto più sfiancante e complicato il rientro in regione. E' stato ...

