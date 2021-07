Mercoledì 28 luglio: 75 contagi registrati in FVG (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 68% dei nuovi contagiati è sotto i 39 anni Trieste, 28 lug – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.993 tamponi molecolari sono stati rilevati 68 nuovi contagi (di cui 3 migranti a Trieste) con una percentuale di positività dell’1,7%. Sono inoltre 2.189 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (0,32%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 68 per cento dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 39 anni. Nella giornata odierna si registra un decesso; c’è una sola persona ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti rimangono 10. Lo comunica il ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 68% dei nuoviati è sotto i 39 anni Trieste, 28 lug – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.993 tamponi molecolari sono stati rilevati 68 nuovi(di cui 3 migranti a Trieste) con una percentuale di positività dell’1,7%. Sono inoltre 2.189 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (0,32%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 68 per cento dei nuoviriguarda persone al di sotto dei 39 anni. Nella giornata odierna si registra un decesso; c’è una sola persona ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti rimangono 10. Lo comunica il ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì luglio Covid oggi Italia, bollettino 28 luglio: 5.696 casi e 15 morti. Tasso di positività al 2,3% (+0,4%) Covid Italia, il bollettino di oggi mercoledì 28 luglio 2021. Sono 5.696 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.552. Sono invece 15 le vittime in un giorno,...

