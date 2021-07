Le CPU Alder Lake potrebbero debuttare il 27 ottobre all’Intel InnovatiONHDblog it

Advertising

gigibeltrame : Le CPU Alder Lake potrebbero debuttare il 27 ottobre all'Intel InnovatiON #digilosofia - HDblog : Le CPU Alder Lake potrebbero debuttare il 27 ottobre all'Intel InnovatiON -

Ultime Notizie dalla rete : CPU Alder

...per soddisfare la domanda dei produttori di PC che utilizzeranno i processoriLake di Intel. Nella prima metà del 2022, i chip DDR5 verranno utilizzati per i server equipaggiati con le...... spaziando dall'Intelligenza Artificiale al 5G , passando per il Cloud e nuovi prodotti () per il segmento PC (appunto leLake). Intel ha già confermato che i prossimi processori server ...SK Hynix ha annunciato l’intenzione di iniziare la produzione in serie delle memorie DDR5 nei prossimi mesi. I prodotti arriveranno probabilmente sul mercato insieme alla piattaforma Alder Lake di Int ...Intel terrà un evento a San Francisco il 27 e 28 ottobre, potrebbe essere la vetrina di lancio dei Core 12a gen.