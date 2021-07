Jennifer Lopez e Ben Affleck sbarcano a Capri tra pplausi e selfie per le vie del centro (Di mercoledì 28 luglio 2021) La coppia più chiacchierata del momento, la cantante Jennifer Lopez e l’attore Ben Affleck, è arrivata a Capri a bordo dello yacht extralusso Valerie . Accerchiati dagli applausi e richieste di selfie da parte dei fan, la coppia riunitasi dopo anni di separazione passeggiava per le vie del centro mano nella mano. In viaggio in Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 28 luglio 2021) La coppia più chiacchierata del momento, la cantantee l’attore Ben, è arrivata aa bordo dello yacht extralusso Valerie . Accerchiati dagli ae richieste dida parte dei fan, la coppia riunitasi dopo anni di separazione passeggiava per le vie delmano nella mano. In viaggio in

Advertising

fanpage : A Capri sono arrivati Ben Affleck e Jennifer Lopez - Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri mano nella mano. Passeggiata tra le stradine dell'isola, per la gioia di fan e… - Corriere : Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri mano nella mano (tra i curiosi che li fotografano) - positanonews : #Copertina #Cultura #Turismo Jennifer Lopez e Ben Affleck a Positano, dopo la passeggiata a Capri e il pranzo a Mar… - AlessiaManka : Ci sono Federica Pellegrini e Aldo Montano alle Olimpiadi, Jennifer Lopez con Ben Affleck, quindici anni in meno e tutto per possibilità. -