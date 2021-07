Green pass e Piano scuola, nulla di fatto: il governo rinvia alla prossima settimana il decreto (Di mercoledì 28 luglio 2021) La prossima settimana il governo affronterà il dossier sul Green pass e il Piano scuola per il ritorno in aula. nulla di fatto, dunque, sull’approvazione del decreto, scavalcato nelle priorità dell’esecutivo di Mario Draghi dal nodo sulla riforma della giustizia, per il quale però non è previsto un passaggio nel Consiglio dei ministri in programma domani. Al vertice non sarà discusso quindi il Green pass e si pensa a una cabina di regia ad hoc sulla questione. La riunione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lailaffronterà il dossier sule ilper il ritorno in aula.di, dunque, sull’approvazione del, scavalcato nelle priorità dell’esecutivo di Mario Draghi dal nodo sulla riforma della giustizia, per il quale però non è previsto unaggio nel Consiglio dei ministri in programma domani. Al vertice non sarà discusso quindi ile si pensa a una cabina di regia ad hoc sulla questione. La riunione ...

