Fiera Milano | CdA approva semestrale Pesano ancora le restrizioni

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) –ha registrato ricavi pari a 4,6 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, rispetto ai 56 milioni nel primo semestre 2020. L’EBITDA è stato negativo per 23 milioni di euro (10,6 milioni nel primo semestre del 2020), il risultato netto negativo per 24,6 milioni di euro rispetto (-12,6 milioni nel primo semestre del 2020) e la Posizione Finanziaria Netta, ante effetti IFRS 16, con indebitamento netto pari a 64,9 milioni di euro (rispetto a 23,9 milioni al 31 dicembre 2020). I risultati semestrali sono stati impattati dalla prolungata sospensione delle attività fieristiche e congressuali in Italia a causa delle misure adottate dal ...

Ricavi giù nel primo semestre ma da settembre ripartono le manifestazioni in sicurezza grazie a protocolli sanitari e green pass: più di 30 quelle in calendario". L'AD: "Saremo un nuovo modello di riferimento".